Duo schuldig aan fietsdiefstallen

Brahim E.H. (35) uit Zemst als Amine F. (32) uit Schaarbeek zijn door de rechter schuldig bevonden aan de diefstal van een bestelwagen én een vijftal fietsen. Het duo liep tegen de lamp bij een politiecontrole in juni 2017. Veel verklaarden de mannen niet tegenover de politie. De ene deed beroep op zijn zwijgrecht, de andere wist naar eigen zeggen niets meer omdat hij een epilepsie-aanval had gekregen. Door de raadsmannen werden straffen met uitstel gevraagd. Enkel voor de 32-jarige ging de rechtbank daarop in. Hij kreeg uiteindelijk twaalf maanden cel waarvan enkel de voorlopige hechtenis effectief. De 35-jarige Zemstenaar kreeg gelet op zijn zwaar strafregister achttien maanden effectief. Hij werd ook schuldig bevonden voor een inbraak in een wagen. (TVDZM)