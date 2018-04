Duo schuldig aan cocaïnehandel 04 april 2018

Twee mannen zijn door de rechter in Mechelen schuldig bevonden aan het verhandelen van cocaïne. De twee mannen van 21 en 24 jaar kregen respectievelijk twaalf maanden met uitstel en achttien maanden effectief. De bal ging destijds aan het rollen na informatie die tot bij de politie geraakte. Daaruit bleek dat 24-jarige Karim E.H. drugs zou dealen.





Verschillende observaties later hield de politie een wagen tegen. De 21-jarige Yunus K. was bestuurder van de auto, de 24-jarige was passagier. Enkel de 21-jarige had drugs bij, de huiszoekingen die volgden nadien waren negatief. De verdediging vroeg de vrijspraak op basis van een gebrek aan bewijzen. Ze kregen die niet. Omdat E.H. zich bij zijn arrestatie ook verzette, moest hij zich naast drugshandel ook nog verantwoorden voor weerspannigheid. Feiten die eveneens bewezen werden verklaard. Of er verzet zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet geweten.