Duo riskeert tien maanden cel voor vechtpartij op café TVDZM

04 december 2019

15u45 0 Mechelen Twee mannen stonden voor de rechter in Mechelen. Het duo moest zich verantwoorden voor een vechtpartij op café. Ze riskeren tien maanden cel.

De vechtpartij dateert van januari 2017 en vond plaats op café in Leest bij Mechelen. Het slachtoffer wandelde ‘s avonds het café binnen samen met zij hond. De twee beklaagden wilden de hond aaien, maar dat liet het slachtoffer niet toe. “Nadat hij vroeg om dat niet te doen, deelde hij een tik uit. Hierop hebben beklaagden besloten om hem buiten te zetten”, zei meester Frédéric Thiebaut op zitting. “Het kwam tot een vechtpartij dat leidde tot een werkonbekwaamheid van net geen zestig dagen.” De strafpleiter kwam zich burgerlijke partij stellen en vroeg een schadevergoeding net zoals een contactverbod. Mechels procureur Lieselotte Claessens vorderde naast de celstraf van tien maanden effectief ook nog een geldboete van 800 euro. De verdediging ging voor de vrijspraak. “Er is misschien wat geduwd en getrokken maar volgens de verklaringen van mijn cliënt is het slachtoffer gewoon gevallen over de leiband van zijn hond”, zei de raadsman van een van de beklaagde. Zijn confrater Dieter Van Hemelryck voegde er nog aan toe dat er geen enkel objectief bewijsstuk in de richting van zijn cliënt wijst. Ondergeschikt stelde hij een opschorting voor. Een vonnis volgt op 30 januari.