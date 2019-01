Duo riskeert celstraffen voor reeks fietsdiefstallen TVDZM

22 januari 2019

11u50 0 Mechelen Marlène M. (33) en Ozkan U. (44) uit Mechelen moesten zich vanmorgen komen verantwoorden voor drie fietsdiefstallen. Ze riskeren celstraffen tot een jaar effectief.

Een pleegde ze samen. Die dateerde volgens het parket van mei 2018. Toen kon een camera aan het station van Mechelen in beeld brengen hoe het duo bezig was in de fietsenstalling. “De man was aan het prullen aan een fiets waarop de vrouw ermee wegreed”, zei de openbaar aanklager. “Ook de twee andere diefstallen vonden plaats in de stations van Mechelen. Een keer was de vrouw te zien, de andere keer de man.”

Beide beklaagden werden geïdentificeerd en verhoord door de politie. Het duurde wel tot op zitting dat beiden overgingen tot bekentenissen. “Ik wil de slachtoffers vergoeden”, klonk het bij beiden. “Ik heb spijt en schaam diep.” Het parket vond de excuses niet voldoende. Het vorderde voor de 44-jarige man een celstraf van een jaar en een geldboete van 800 euro effectief. De veertiger beschikte overigens al over een beladen strafblad.

Tegen de vrouw eiste hij een celstraf van vier maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel. Haar strafregister is nog blanco. “Deze diefstallen zijn voor de slachtoffer niet enkel ongemakkelijk maar zorgen ook nog eens voor heel wat financiële problemen.”

Vonnis in de zaak volgende maand.