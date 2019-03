Duo overvalt mulitmediawinkel Vanden Borre TVDZM

14 maart 2019

17u15 0 Mechelen Twee gemaskerde mannen hebben gisteravond multimediawinkel Vanden Borre overvallen. Ze gingen er naast een geldsom ook nog vandoor met enkele gsm’s. De politie is een onderzoek opgestart.

Kort voor sluitingstijd drongen twee personen de multimediawinkel langs de Guido Gezellelaan in Mechelen-Noord binnen. Een van de gangsters was gewapend met een mes, de andere met een vuurwapen. Beiden waren gemaskerd. Het aanwezige personeel werd onmiddellijk bedreigd. De overvallers waren uit op de inhoud van de kassa. Nadat die werd overhandigd, sloegen de overvallers op de vlucht. Daarbij werden ook nog enkele tentoongestelde gsm-toestellen meegenomen.

De daders zijn voorlopig nog steeds spoorloos. De lokale politiezone van Mechelen-Willebroek werd ingelicht. Zij kwamen meteen na de overval massaal ter plaatse. In de buurt werd er nog een zoekactie uitgevoerd. Die bleek zonder succes. Ook het Mechelse gerecht werd ingelicht. Er werd nu een gerechtelijk onderzoek opgestart. Er zal nu onder meer worden onderzocht of het gebruikte vuurwapen echt was.

Opvallend is dat de overval enkele dagen na de doorbraak in het onderzoek naar de overvallen op Mechelse apothekers plaatsvond. Verder onderzoek zal nu moeten uitmaken of er een link is tussen de overvallen.