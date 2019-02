Duo maakt geldsom buit bij overval op apotheek TVDZM

13 februari 2019

14u30 0 Mechelen Twee mannen hebben een overval gepleegd op apotheker Multipharma langs de Battelsesteenweg in Mechelen. Ze maakten een geldsom buit.

De daders sloegen volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe kort voor sluitingstijd. “Ze waren in het zwart gekleed en droegen een muts of sjaal om hun gezicht te bedekken”, vult Van de Sande aan. Eens binnen eisten ze de inhoud van de kassa. Nadat ze het geld hadden gekregen, sloegen ze op de vlucht. De politie werd erbij gehaald en kamde de omgeving uit. Zonder succes. De gangster zijn voorlopig nog steeds spoorloos. De daders maakten enkele honderden euros buit. “Er werd geen wapen gebruikt”, besluit de politiewoordvoerder van politiezone Mechelen-Willebroek. Het onderzoek naar de overval is momenteel lopende. De zoektocht naar het duo gaat verder. Bij de overval raakte niemand gewond.