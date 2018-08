Duo breekt in bij woning 31 augustus 2018

Onderzoeksrechter Philippe Van Linthout heeft een 21-jarige jongeman aangehouden. Hij wordt samen met een zestienjarige verdacht van een woninginbraak langs de Watertorenstraat. De tiener werd voor de jeugdrechter gebracht.





"Omstreeks 7.30 uur kwamen de bewoners thuis. Ze merkten op dat een raam van hun woning was opengebroken", vertelt parketwoordvoerder Peter Peereboom. "Datzelfde moment sloeg het duo op de vlucht. De achtervolging werd ingezet door de bewoners en de politie werd ingelicht."





Niet veel later kon een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek het duo inrekenen. Dit onder meer op basis van de persoonsbeschrijving. Ze werden meteen overgebracht naar het politiekantoor. "De twee hadden een onsamenhangend verhaal over hun aanwezigheid in de buurt en één van hen is in het bezit van handschoenen", besluit de parketwoordvoerder.





Het duo is gekend bij de politie. Ze pleegden in het verleden gelijkaardige feiten. (TVDZM)