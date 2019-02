Duo brak in bij garageboxen TVDZM

19 februari 2019

13u50 0 Mechelen Twee mannen van 23 en 32 jaar oud moesten zich vanmorgen verantwoorden voor enkele inbraken in garageboxen. Ze werden op 15 oktober 2018 op heterdaad betrapt. Ze riskeren celstraffen tot twee jaar effectief.

Na hun arrestatie kon de politie aan de 32-jarige Hamza Y. nog twee andere feiten van in april en augustus linken. Toen ging hij er vandoor met een compressor en een iPad. Hij werd op 15 oktober samen betrapt met een ver familielid Nidal Y. (23). Ze waren toen een quad aan het inladen in een auto. De quad bleek gestolen te zijn in de buurt van supermarkt Aldi. “Maar dat wist mijn cliënt niet”, zei de raadsman van de 23-jarige. “Hij dacht dat deze net was aankocht en hielp de quad gewoon mee inladen.” De twintiger riskeert een celstraf van tien maanden waarvan een gedeelte met uitstel alsook een geldboete van 800 euro. De verdediging vroeg dus de vrijspraak.

De dertiger riskeert dan weer twee jaar effectief. Zijn raadsman ontkende de feiten niet. “Nadat zijn vrouw kanker heeft gekregen zijn er financiële problemen ontstaan en is hij op het slechte pad geraakt”, zei de advocaat van Y. “Een straf is nodig maar dat lijkt mij geen celstraf te zijn maar een werkstraf.” Wat de rechter beslist, weten we op 25 februari.