Duizenden kinderen spelen in binnenstad HOORSPEL 'MARGARETA'S BUREN' GELANCEERD TIJDENS 13DE SPEELDAG TIM VAN DER ZEYPEN

28 mei 2018

02u25 1 Mechelen In het Hof van Busleyden is gisteren het hoorspel 'Margareta's buren' voorgesteld. Het hoorspel over Mechelen en het Hof van Busleyden is vanaf vandaag gratis te downloaden via de app van Het Geluidshuis. Het geluidsspel werd gelanceerd op de 13de speeldag. Naar schatting 15.000 ouders en kinderen zakten af naar de Mechelse binnenstad.

Op 17 juni gaat het museum open en het wil volgens de stad een breed familiepubliek in stemming brengen voor een museumbezoek. "Daarom werd er vanuit het Hof van Busleyden samengewerkt met Het Geluidshuis om een nieuw hoorspel te maken", vertelt schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer. Het hoorspel kreeg de naam 'Margareta's buren' en werd gisteren in het museum voorgesteld. Vanaf vandaag kan iedereen die de app van Het Geluidshuis heeft het hoorspel downloaden. Het verhaal speelt zich af in 1507. Architect Keldermans, gespeeld door Frans Van der Aa, heeft naast het bouwen aan het paleis van Maragareta Van Oostenrijk (Eva Binon, red.) ook zijn handen vol met de bouw van het Hof van Busleyden in opdracht van Jeroen Van Busleyden. "Margareta wil meer torentjes, Van Busleyden wil meer plaats voor zijn kunst. Wat volgt, is een verhaal vol burenruzies en roddelmarkten", klinkt het. Het verhaal wordt vertelt door Warre Borgmans en is voorzien van illustraties door Mark Borgions.





Het hoorspel werd gisteren al voorgesteld aan het publiek. Ze deden dat tijdens de dertiende editie van de kinderspeeldag. En die stond dit jaar in teken van avontuur en natuur. Nieuw dit jaar was bijvoorbeeld de tot auto's omgevormde kisten waarin de kinderen het tegen elkaar konden opnemen samen met hun ouders in een race, een touw- en hindernissenparcours en was er naast de traditionele optredens ook nog een roofvogelshow. Hoewel alles vrij traag op gang kwam, zakten volgens schepen van Jeugd Greet Geypen zo'n 15.000 mensen af naar de Mechelse binnenstad. Vermoedelijk lag het weer aan de basis van de trage start.





"Toch was het lekker druk en hebben de kids zich goed kunnen amuseren", vertelt Geypen nog.





Lavende Loofbos

Vooral het 'Lavende Loofbos' op de Botermarkt viel bij de bezoekers in de smaak. Eerst bracht een blotevoetenpad bestaande uit zand, kiezeltjes, boomschors en gras de kinderen naar het gelegenheidsbos. Kinderen konden er spelen in de fonteinen terwijl de ouders konden uitrusten op de bankjes, picknicktafels of op tijdelijk aangelegde grasveldjes.





"Perfect om even uit te rusten met een hapje terwijl de kinderen aan het spelen zijn", vertellen Ann (37) en Gert (39) uit Mechelen. Zij kwamen even uitrusten in het 'Loofbos' terwijl hun kinderen Jef (4) en Marie (6) aan het ravotten waren in de fontein.





Een jammere noot aan de hele speeldag was het ontbreken van een beker in de goodiebad die elk kind kreeg toen het de binnenstad binnenkwam. "Spijtig. Zeker met het gratis water van drinkkraantjes", klinkt het nog.