Druk jaar voor ICT-dienst 07 augustus 2018

Mechelen De dienst ICT (informatie- en communicatietechnologie) van stad Mechelen heeft een druk jaar achter de boeg. Dat blijkt uit het pas afgewerkte jaarverslag van 2017.

Het ICT-team bestaat uit zo'n 25 personen en biedt dienstverlening aan de medewerkers van de Stad Mechelen, het Sociaal Huis Mechelen, de AGB's, de vzw's ingebed in de gebouwen van de stad Mechelen én het zorgbedrijf Rivierenland. In totaal gaat het om meer dan 1800 personeelsleden. Alles samen beheert ICT zo meer dan 1200 PC's, 1300 telefoontoestellen, 400 GSM's, 150 tablets en 200 printers. Deze toestellen zijn verspreid over 35 fysieke locaties, goed voor 13 kilometer glasvezelnetwerk. In het stadhuis alleen is meer dan 20 kilometer bekabeling aanwezig en 500 connectiepunten.





De problemen gaan van het vervangen van een laptop tot het herplaatsen van een camera op de Sint-Romboutstoren op meer dan 90 meter hoogte. In 2017 beheerde de dienst ICT meer dan 100 projecten, waarvan er ook 40 volledig werden afgerond. Een groot deel van die projecten gaat over digitalisering, zoals het digitaal aanvragen van sportsubsidies en het digitaal sociaal dossier. Bovenop kwamen de meer dan 10 000 aanvragen van klanten, goed voor gemiddeld meer dan 900 aanvragen per maand.





