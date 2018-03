Drugsverslaafde zoon ranselt moeder af 16 maart 2018

02u57 0 Mechelen Een 19-jarige man uit Mechelen verscheen donderdag voor de correctionele rechtbank van Mechelen voor slagen en verwondingen en poging tot doodslag. De drugsverslaafde keerde zich meermaals hardhandig tegen zijn eigen moeder: "Ik heb zoveel spijt, kan niet geloven dat ik dit deed."

"Op 14 augustus 2017 maakte de moeder haar drugsverslaafde zoon wakker, waarop hij woedend reageerde en haar met een borstelsteel op de rug sloeg. Met een scherf van een glazen pot sneed hij haar daarop in de nek, ook sloeg hij met de afstandsbediening op zijn moeders hoofd", somt procureur des konings Lieselotte Claessens op. "Toen de politie ter plekke kwam, dreigde de man nog: 'Wacht maar, ik jaag haar een kogel door de kop', waarop hij met een wapen naar zijn slaapkamer trok. Daar troffen de agenten allerlei drugsgerelateerd materiaal aan.





Na een gedwongen opname van 40 dagen ging het in november weer mis. De zoon eiste geld van zijn moeder om drugs te kopen, toen hij dat niet kreeg, begon hij te knijpen en slaan, en trok hij de sjaal rond de nek van zijn moeder aan."





De procureur vraagt nu de internering van de 19-jarige.





Aftakeling

"Mijn cliënt heeft het moeilijk met de aftakeling van zijn moeder, die aan MS lijdt. Hij heeft echter de foute manier gekozen om te vluchten", aldus de raadsman van de beklaagde. "Deze man gebruikt nog maar enkele jaren drugs, op zo'n jonge leeftijd is de situatie nog omkeerbaar. Wij vragen daarom een andere vorm van rehabilitatie en geen internering."





Ook de man zelf, die intussen al meer dan vier maanden in de gevangenis verblijft, wil zich laten helpen.





"Ik ben terug clean, wil een behandeling volgen, breken met mijn slechte vrienden, een diploma behalen, en werken." Zijn moeder gelooft dat haar zoon haar niet wou vermoorden. "Hij werd gedomineerd door zijn verslaving. Ik mis hem en zijn hulp in huis."





Uitspraak volgt op 29 maart. (EDT)