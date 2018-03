Drugsverslaafde riskeert tot drie jaar 22 maart 2018

Kim V. (37) uit Mechelen riskeert drie jaar cel voor het verhandelen van drugs. De dertiger liep tegen de lamp begin april 2017. Twee dagen nadat hij de gevangenis had verlaten, moest de politie al tussenkomen toen de hij aan het roepen en tieren was op straat. De man werd opgepakt en bij een huiszoeking werd speed gevonden. Enkele maanden later volgde een tweede huiszoeking, omdat de beklaagde opgepakt werd toen hij met een gestolen nummerplaat aan het rondrijden was. Die was gestolen in Heist-op-den-Berg. De dertiger had ook drugs en geld verstopt in zijn sokken. In de auto werd nog een fles van zestig milliliter GHB gevonden. De beklaagde had al een strafblad van tien pagina's lang. "Bovendien is er recent nog een ander dossier opgestart waarvoor hij werd opgepakt. Ook deze keer ging het om de productie van GHB", besloot procureur Lieselotte Claessens.





De verdediging kwam gisteren een milde toepassing van de strafwet vragen. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)