Drugsverslaafde pleegt reeks overvallen, onder meer op Mechels rouwcentrum MAN (34) RISKEERT VIJF JAAR CEL VOOR REEKS OVERVALLEN TIM VAN DER ZEYPEN

02 augustus 2018

02u49 3 Mechelen Een 34-jarige man uit Bonheiden riskeert vijf jaar cel voor drie overvallen. Opmerkelijk: onder de slachtoffers bevindt zich ook een rouwcentrum. "Omdat er geen kluis was, vond hij de portefeuille van de zaakvoerder even goed", klonk het gisteren.

De dertiger pleegde de feiten tussen 24 maart en 7 mei 2018. Op amper twee maanden tijd terroriseerde hij zijn omgeving. Zo bedreigde hij eerst een jobstudente van drogisterij Kruidvat in het centrum van Bonheiden.





"Hij wandelde naar binnen met een papiertje dat hij aan de kassierster overhandigde. Zij las daarop instructies om het geld uit de kassa aan hem te overhandigen. Zo niet, zou hij het meisje neerschieten. Vervolgens deed hij zijn jas open en liet hij een potentieel vuurwapen zien", zei de openbaar aanklager. Bij die overval maakte hij zo'n driehonderd euro buit.





Rouwcentrum

Begin mei sloeg hij opnieuw toe.





Na de Hanswijkprocessie in het centrum van Mechelen rukte hij toen, onder bedreiging van een vuurwapen, een handtas weg bij een 78-jarige vrouw. "Ook zij werd bedreigd met de dood", aldus de aanklager.





De drift om overvallen te plegen, leek vervolgens alleen maar toe te nemen bij de beklaagde. Nog geen dag later stond hij voor de inkomdeur van rouwcentrum Ceulemans aan het kerkhof van Pasbrug. "De zaakvoerder stond alleen in de zaak en werd meteen bedreigd met een pistool", klonk het op zitting. "De man moest de inhoud van kluis overhandigen maar aangezien er geen kluis aanwezig is, was de portefeuille van de zaakvoerder volgens de beklaagde even goed."





De dertiger sloeg op de vlucht maar kon door de recherche en de slachtoffers geïdentificeerd worden. De begrafenisondernemer stelde zich gisteren, amper vier maanden na de eerste overval, burgerlijke partij. Hij eiste een vergoeding van 5.000 euro. "Niet alleen een deel van het gestolen geld, maar ook kosten die ik heb geleden door die overval. Bovendien speelt ook het morele element nog mee", getuigt de zaakvoerder.





Drugsverslaving

De feiten werden niet betwist door de dertiger en zijn raadsman Bram De Man. "Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden. Het was nooit mijn bedoeling om mensen op te zadelen met trauma's", zei de 34-jarige aan rechter Suzy Vanhoonacker. "Ik besef nu wat ik gedaan heb en beloof dat het nooit meer zal gebeuren." Als reden voor zijn daden, werd verwezen naar zijn zware drugsverslaving. Ondanks de negentien veroordelingen door de politierechter en twee van de correctionele rechtbank, werd gisteren een straf met uitstel gevraagd. "Gekoppeld aan probatie-voorwaarden aangaande zijn drugs problematiek", besloot de verdediging. De rechter velt volgende week vonnis.