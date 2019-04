Drugskoerier (38) riskeert acht maanden cel TVDZM

02 april 2019

12u45 0 Mechelen Het parket in Mechelen heeft dinsdagochtend een celstraf van acht maanden effectief gevorderd tegen Mohammed M.L. (35). Hij stond terecht voor drugstransport.

Op 23 februari werd hij op de autostrade E19 in Mechelen tegengehouden door de politie. In zijn auto lag 503 gram hasj en vijf liter GHB. De 35-jarige werd opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis. Hij ontkende de feiten niet.

“Ik was op weg van Rotterdam naar Frankrijk”, vertelde hij aan de politie. “Voor het transporteren van de drugs zou ik 3.000 euro krijgen.”

Naar eigen zeggen zou hij het geld gebruiken om enkele schulden af te betalen. De 35-jarige beschikt in België nog over een blanco strafblad, in andere Europese landen is hij volgens het parket intussen al gekend voor tal van feiten. Naast een celstraf riskeert de dertiger ook nog een geldboete van 8.000 euro. De verdediging vroeg enige mildheid.

Een vonnis volgt op 29 april.