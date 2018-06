Drugsdealer "te braaf om soldaat te worden" 26 juni 2018

Een jongeman moest zich gisteren komen verantwoorden voor het verhandelen van cannabis. "Geen grote dealer maar hij voorzag wel de drugs voor zijn vrienden", luidde het in de vordering van het parket. Zij vroegen een straf van drie maanden cel en een geldboete van 8.000 euro met probatie-uitstel.





"Meneer heeft een probleem en moet geholpen worden", zei de openbaar aanklager.





De jongeman pleegde de feiten in de periode van februari tot augustus 2017. Naar eigen zeggen uit financiële nood. Hij had geen job en zocht werk. "Ik heb geprobeerd in het leger maar mocht niet beginnen. Ik was te braaf", aldus de jongeman. Hij was akkoord met een straf met probatie-uitstel.





Vonnis op 3 september. (TVDZM)