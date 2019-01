Drugsdealer riskeert tien maanden cel TVDZM

22 januari 2019

12u05 0

Een man uit Mechelen riskeert een celstraf van tien maanden alsook een geldboete van 8.000 euro. De jongeman stond terecht voor het verhandelen van cocaïne. Hij werd opgepakt door de politiezone Mechelen-Willebroek nadat die hem hadden opgemerkt tijdens een controleactie.

“Nadat hij op de vlucht was geslagen, kon de politie hem alsnog inrekenen. Vrij snel gaf hij toe dat hij gedurende drie maanden drugs had verhandeld”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Alleen bleek uit verder onderzoek dat de man veel langer bezig was. Uit verder telefonie-onderzoek bleek dat zo’n vijf maanden actief was als dealer.”

Het parket berekende het vermogensvoordeel dan ook op zo’n 20.000 euro. Dit geld zou de jongeman hebben verdiend bij het verhandelen van de cocaïne. Er werd gevraagd om het geld verbeurd te verklaren. De raadsman van de Mechelaar ging voor mildere straf. “Mijn cliënt heeft een SIM-kaart gekregen van iemand anders en daarin stonden enkele berichten van de vorige eigenaar”, zei meester Saïd Aboulakil. Die aan de rechtbank ook nog vroeg om de periode waarin hij zou hebben verhandeld te verminderen van vijf maanden tot drie maanden.

De rechter velt een vonnis op 30 januari.