Drugsdealer met 726 XTC-pillen opgepakt aan station Tim Van der Zeypen

15 februari 2019

19u00 0 Mechelen Bij een controleactie van de politiezone Mechelen-Willebroek konden agenten donderdagavond een jonge drugsdealer oppakken. De jonge twintiger uit Ranst had zo’n 726 XTC-pillen op zak. De pillen zijn goed voor zo’n 3.600 euro.

De jongeman werd opgepakt aan het station van Mechelen. Hij was een van de 2.000 personen die donderdag gecontroleerd werd door agenten van de lokale en federale politie. De twintiger werd opgemerkt door een van de drugshonden die tijdens de actie werd ingezet. Hierop werd hij aan de kant gezet en kon de drugs bij het fouilleren worden aangetroffen.

“De aanzienlijke hoeveelheid drugs werd in beslag genomen en de man werd meegenomen naar het politiekantoor”, zegt Dirk Van de Sande van de lokale politie. Daar werd de twintiger een eerste keer verhoord. In de loop van vrijdag moest hij voor de onderzoeksrechter in Antwerpen verschijnen. Die besloot om de jongeman aan te houden op verdenking van drugshandel.

18 keer drugs gevonden

De drugshonden troffen ook bij achttien anderen nog drugs aan. “Het gaat om cannabis, hasj, ketamine en poppers”, klinkt het nog bij politiewoordvoerder Van de Sande. “Alle drugs werd in beslag genomen en er werden verschillende processen-verbaal opgemaakt.” De politie mag in ieder geval terugblikken op een succesvolle actie. Het schreef naast de drugsfeiten ook nog enkele andere processen-verbaal uit.

Zo werd een persoon geverbaliseerd omdat hij het rookverbod niet respecteerde en kreeg een persoon nog een pv omdat hij aan het sluikstorten was. Er werden ook nog enkele personen opgepakt. “Zo werden er twee mensen aangetroffen die in aanmerking komen van recent gepleegde diefstallen”, vertelt Van de Sande. “Zij gingen er respectievelijk vandoor met een gsm en een laptop.”

Bij de actie werden ook drie illegalen opgemerkt. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Twee personen bleken dan weer geseind te staan in een gerechtelijk onderzoek. Zij werden eveneens meegenomen naar het politiekantoor. Tot slot nam de politie ook een mes in beslag.

Meer controles

De lokale politiezone Mechelen voerde dergelijke actie in het verleden al meerdere keren uit. Het heeft als doel om fenomenen zoals inbrekers, overlast en drugsfeiten tegen te gaan. De politie belooft de controleacties in de stationsbuurt en zijn omgeving ook in de nabije toekomst nog uit te voeren.