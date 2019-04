Drugsdealer die bleef dealen ondanks strikte opvolging van rechtbank krijgt effectieve celstraf TVDZM

10 april 2019

16u35 0 Mechelen Rechter Suzy Vanhoonacker heeft Mehmet Y. uit Mechelen schuldig bevonden voor het verhandelen van cannabis. De man kreeg een effectieve celstraf van achttien maanden. Opvallend is dat de feiten dateren uit een periode waarin hij strikt werd opgevolgd door de rechtbank.

De bal ging aan het rollen eind 2018. Toen kreeg de politie informatie waaruit bleek dat Y. opnieuw gestart was met het verhandelen van cannabis. Er volgde observaties, arrestaties en huiszoekingen. De vermoedens bleken te kloppen. Niet enkel werd er drugs aangetroffen in zijn woning, een afnemer gaf meteen toe dat hij net drugs had aangekocht bij Y.

De Mechelaar werd opgesloten in de gevangenis. Opvallend is dat Y. op dat moment al onder begeleiding stond van het justitiehuis en opgevolgd werd door de rechtbank in de DOK-kamer (Drugsopvolgingskamer, red.). Het gevolg van een eerder veroordeling voor drugsfeiten. “Meneer kwam hier zeggen dat alles prima verliep maar bleef achter onze rug gewoon dealen. Hij heeft zijn kans verprutst”, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting vorige maan.

Zij vorderde een effectieve celstraf. Zijn raadsman probeerde een mildere straf te verkrijgen. Volgens hem was een stok achter de deur meer dan voldoende. “Op die manier weet hij dat indien hij opnieuw begin te dealen hij meteen naar de gevangenis moet”, klonk het. De rechter ging niet in op de vraag van een straf met uitstel. Zij veroordeelde hem naast de effectieve celstraf ook nog tot het betalen van een geldboete van 8.000 euro.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.