Drugsbende krijgt celstraffen tot vier jaar effectief TVDZM

09 november 2018

11u25 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben elf mannen schuldig bevonden aan drugshandel. De bende was voornamelijk actief met het dealen van cocaïne.

Het onderzoek werd opgestart in september 2016, vijf maanden later werd de bende opgedoekt en belandden enkele leden in de gevangenis. Toen bleek dat de bende bestond uit drie groepen. Een groep stond onder leiding van Saïd A. Hij stuurde volgens het openbaar ministerie zijn twaalfjarig zoontje op pad om de cocaïne af te leveren. “En wie dat niet kon betalen moest iets in onderpand geven”, klonk het nog. A. werd door de rechters bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar en het betalen van een geldboete van 18.000 euro. De rechtbank sprak de onmiddellijke aanhouding uit. “Uit vrees dat hij zich zou onttrekken aan zijn strafuitvoering", motiveerde de rechter haar beslissing. De leider van de tweede groep binnen de bende, die naast eigen afnemers ook de andere groepen van cocaïne voorzag, kreeg drie jaar effectief en een geldboete van 12.000 euro opgelegd. Ook hij liet destijds verstek gaan. Tot slot kregen twee broers, die beschouwd werden als leiders van de derde en laatste groep, celstraffen van achttien maanden effectief.

Bewaking

Alle zeven andere verdachten van de bende kregen straffen tussen één tot drie jaar effectief. Onder hen was ook de Abdelali E.O. (31). De dertiger werd onder strenge veiligheidsmaatregelen overgebracht vanuit de gevangenis van Brugge naar de rechtbank. Midden oktober sloeg hij vier cipiers in het ziekenhuis. Een van de cipiers werd zelfs met een vork in zijn kaak gestoken. De 31-jarige voerde op dat moment een gevangenisstraf uit van tien jaar. Een straf die hij kreeg nadat hij schuldig werd bevonden aan een schietpartij in de Sint-Katelijnestraat in Mechelen. De dertiger werd nu dus schuldig bevonden aan drugshandel en kreeg er nog eens twee jaar cel bij.