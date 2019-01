Drugs gevonden en illegalen gevat bij politiecontroles Els Dalemans

25 januari 2019

12u48 0 Mechelen De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde donderdag verschillende controles uit in Mechelen en Willebroek, waarbij zowel herkenbare als anonieme politievoertuigen werden ingezet.

“Alles samen werden tijdens de actie 155 voertuigen en 193 personen grondig gecontroleerd. 43 personen waren al gekend bij de politie voor eerder gepleegde feiten”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

“Eén persoon die gecontroleerd werd, was in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs. Deze werd door onze mensen in beslag genomen. Twee personen verbleven illegaal in ons land en werden ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Eén bestuurder reed met zijn voertuig zonder geldig rijbewijs, en we stelden één proces-verbaal op voor het besturen van een voertuig zonder verzekering. Ook werden drie processen-verbaal opgesteld voor het rijden met een voertuig waarvan de technische schouwing vervallen is.”