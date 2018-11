Drugs aangetroffen bij politieactie TVDZM

22 november 2018

Drie autobestuurders zijn tegen de lamp gelopen bij een politieactie in Mechelen. Ze hadden drugs bij zich. De politie nam de drugs in beslag. Het controleerde in totaal 89 auto’s en 94 personen. “27 ervan waren bekend bij politie voor eerder gepleegde feiten”, luidt het bij de politiezone Mechelen-Willebroek. “Verder konden we ook nog twee personen aantreffen die geseind stonden in een gerechtelijk dossier. Zij werden meegenomen naar het politiekantoor.” De politie betrapte verder ook nog een autobestuurder die aan het rijden was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Verder werd een autobestuurder nog geverbaliseerd voor het niet dragen van zijn veiligheidsgordel. Er werd ook nog een auto uit het verkeer gehaald. De bestuurder reed zonder verzekering.