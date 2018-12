Druggebruiker (20) opnieuw voor de rechter TVDZM

04 december 2018

Een jongeman uit Mechelen stond voor de rechter. Hij moest zich komen verantwoorden voor het bezit en gebruik van drugs. “In de zomer van 2018 werd hij betrapt toen hij in het openbaar een joint aan het roken was”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “Hij was eveneens in het bezit van een XTC-pil.” Opmerkelijk is dat de jongeman ondanks zijn jonge leeftijd al voor de derde keer voor de rechter verscheen. De vorige keren kreeg hij telkens een tweede kans maar moest hij zich houden aan voorwaarden. “Ondanks het feit dat hij net een opschorting had gekregen, bleef meneer gewoon verder drugs gebruiken. De kansen zijn op, er moet een stok achter de deur komen”, besloot de aanklaagster. Zij vorderde een celstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro met probatie-uitstel. De jongeman vroeg een allerlaatste kans. “Zodat ik nog iets kan maken van mijn leven”, aldus de twintiger. Hij vroeg opnieuw een opschorting of een werkstraf. “Zodat ik zeker geen strafblad krijg”, besloot de twintiger. Vonnis op 17 december.