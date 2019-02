Drugdealer (27) loopt tegen de lamp bij het inleveren van huurauto TVDZM

27 februari 2019

19u30 0 Mechelen Een 27-jarige man uit het Antwerpse stond vanochtend terecht voor het verhandelen van cocaïne. Naar eigen zeggen deed hij het om zijn eigen gebruik te bekostigen. De twintiger riskeert een celstraf van achttien maanden effectief.

Opmerkelijk is dat de jongeman tegen de lamp liep toen hij een huurauto ging inleveren. Bij de controle ervan werden er elf cocaïnepillen aangetroffen net zoals drie gsm’s en 640 euro cash. De politie arresteerde de 27-jarige en nadat hij eerst ontkende, gaf hij de feiten na zijn voorleiding voor de raadkamer toe. “Ik verkocht zo’n 15 tot 45 gram per week en dit om mijn eigen drugsverslaving te kunnen bekostigen”, klonk het.

Hervallen

De man verklaarde verder nog maar te dealen sinds november 2018 maar zijn afnemers spraken dat volgens het parket tegen. Dat tilde bovendien bijzonder zwaar aan de feiten: “Meneer werd in augustus vrijgelaten is onmiddellijk gestart met het verder doen van drugsgebruik -en handel.” De verdediging gaf ook op zitting alles toe. “Het is geen excuus maar na mijn vrijlating in de gevangenis ben ik hervallen in de routine”, klonk het nog.

Zwaar drugprobleem

Frédéric Thiebaut, de raadsman van de twintiger, stelde aan de rechtbank een straf met probatie-uitstel voor en om hem residentieel te laten opnemen zodat er gewerkt kan worden aan zijn drugsprobleem. “Want dat is momenteel heel groot”, besloot de strafpleiter. “Hij gebruikt zo’n vijf gram per week en rookt daarnaast tot zo’n zes joints per dag.” Een vonnis in de zaak volgt op 20 maart.