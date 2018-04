Dronken zoon ziet auto papa in beslag genomen 24 april 2018

Een 20-jarige jongeman mocht het afgelopen weekend thuis uitleggen. Hij werd in Mechelen achter het stuur van de auto van zijn vader aangetroffen onder invloed van alcohol en cocaïne. Na een eerste controle probeerde hij met de wagen er van tussen te muizen, waarop de beginnende bestuurder weer werd gevat. Daardoor werd niet alleen zijn rijbewijs, maar ook het voertuig voor vijftien dagen in beslag genomen.





In totaal werden bij alcoholcontroles 14 rijbewijzen (van 983 gecontroleerde bestuurders) onmiddellijk ingetrokken. Een van de bestuurders probeerde tevergeefs te vluchten, een andere - met 2,7 (!) gram pro mille alcohol in zijn bloed - moest meteen een boete van 1.260 euro betalen omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Zijn voertuig zal in beslag worden genomen als hij niet binnen 96 uur betaalt. Een dronken bestuurder reed op de N15 aangeplante boompjes aan en werd later op de Putsesteenweg in zijn wagen aangetroffen. (WVK)