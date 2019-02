Dronken vrouw met 2,9 promille uit verkeer gehaald: “Tweede keer op twee maanden tijd” Tim Van der Zeypen

18 februari 2019

12u40 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft een dronken autobestuurster uit het verkeer gehaald. Ze had 2,9 promille alcohol in haar bloed. Dat is het equivalent van zo’n tiental pinten bier. Twee maanden geleden liep ze, ook toen bijzonder dronken, eveneens tegen de lamp.

De agenten merkten haar op toen ze in de buurt van de Zandpoortvest kwam aangereden met gedoofde autolichten. “Ze reed ook zwalpend over de weg. Zo reed ze over langere afstand van links naar rechts en botste ze verschillende keren tegen de boordsteen”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. De vrouw negeerde bovendien het bevel om te stoppen en reed verder. De politie moest haar achterna. “Desondanks zwaailichten en sirenes weigerde ze te stoppen”, aldus Van de Sande. “Pas op de Brusselsesteenweg konden we haar staande houden. Ze was zichtbaar dronken.”

Zo kon de vrouw naar verluidt niet meer zelfstandig wandelen en moest ze ondersteund worden naar de commandowagen van de politie. Na haar ademtest werd ze overgebracht naar het cellencomplex op het politiekantoor. Daar mocht ze haar roes uitslapen. “De vrouw had 2,9 promille in haar bloed”, bevestigt de politiewoordvoerder nog. “Haar rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen.”

Tweede keer

Dat gebeurde overigens niet voor de eerste keer. Amper twee maanden geleden werd ze ook al uit het verkeer gehaald door de politie. Ze werd toen eveneens opgemerkt op de Zandpoortvest nadat ze haar lichten had gedoofd. De vrouw had toen 2,7 promille in haar bloed en was toen zo dronken dat agenten haar voertuig moesten parkeren. “De motor van haar wagen viel telkens stil”, klonk het toen. De vrouw zal het binnenkort mogen gaan uitleggen op de politierechtbank. Ze riskeert een zware geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro en een bijkomend rijverbod van enkele weken, maanden of zelfs jaren.

38 autobestuurders

De vrouw was niet de enige die haar rijbewijs verloor dit weekend. In totaal bleken 38 autobestuurders teveel te hebben gedronken. Buiten de vrouw verloren vijf andere bestuurders hun rijbewijs voor vijftien dagen. “Een ervan reed onder invloed van cannabis, vier anderen hadden tussen de 1,9 en 2,2 promille alcohol in hun bloed”, aldus Van de Sande. Verder moesten zeventien autobestuurders hun rijbewijs inleveren voor zes uur, vijftien anderen deden dat voor drie uur. Tot slot: 1.244 autobestuurders hebben dit weekend een ademtest moeten afleggen. “De controles werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan en zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden”, besluit Van de Sande.