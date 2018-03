Dronken man vlucht na verkeersongeval 20 maart 2018

Een dronken autobestuurder veroorzaakte afgelopen weekend een verkeersongeval in de Gebroeders Verhaegenstraat. Er vielen geen gewonden maar een tuinomheining raakte wel beschadigd. Na het ongeval sloeg de man op de vlucht, maar niet veel later werd hij tegengehouden door de politie. "Hij was duidelijk onder invloed van alcohol maar weigerde een ademtest. Hij testte bovendien ook positief op het gebruik van amfetamines", vertelt Dirk Van de Sande van de lokale politie. "Hij mocht zijn roes uitslapen in de cel." Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. De man is sinds 2016 al drie keer tegen de lamp gelopen voor het rijden onder invloed van alcohol. Toen moest hij telkens zijn rijbewijs inleveren voor drie uur.





Bij alcoholcontroles zijn afgelopen weekend nog tien rijbewijzen ingetrokken. Een persoon had 1,8 promille alcohol in zijn bloed, vier anderen hadden naast alcohol ook nog drugs in hun bloed. Tot slot moesten vijf bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze positief testten op het gebruik van drugs. De politie liet in totaal 1.004 mensen blazen. (TVDZM)