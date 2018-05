Dronken man veroorzaakt ongeval 30 mei 2018

De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend het rijbewijs ingetrokken van een autobestuurder die dronken achter het stuur zat. Kort daarvoor had hij in De Regenboog in Mechelen-Zuid nog een verkeersongeval veroorzaakt. Het bleef bij stoffelijke schade. "De man had maar liefst 2,9 promille alcohol in zijn bloed", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort zal hij voor de politierechter moeten verschijnen. In totaal moesten 1.256 autobestuurders een ademtest afleggen. Er werden nog twee andere rijbewijzen ingetrokken. (TVDZM)