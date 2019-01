Dronken man toont geslachtsdelen aan minderjarigen TVDZM

28 januari 2019

17u55 0

Een man uit Mechelen moest zich vanmorgen komen verantwoorden voor zedenfeiten. Telkens als hij dronken was, toonde de man volgens openbaar aanklager Karel Berteloot zijn geslachtsdelen. Ook aan minderjarige meisjes. Op basis van de getuigenissen van de slachtoffers en politionele vaststellingen kon de man geïdentificeerd worden. De Mechelaar is met 22 veroordelingen voor de correctionele rechtbank geen onbekende voor het gerecht. In 2018 kreeg hij zelfs al een minnelijke schikking voor gelijkaardige feiten. “Meneer heeft een ernstig probleem met alcohol”, benadrukte de aanklager nog. Hij dacht als bestraffing in de richting van een straf met probatie-uitstel maar stelde voor om een psychiater aan te stellen om de Mechelaar te onderzoeken. Ontkennen deed hij niet. De zaak wordt verder gezet binnen een drietal maanden.