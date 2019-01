Dronken man rijdt zonder rijbewijs in auto die niet van hem is, geeft valse identiteit op én schendt eerder opgelegde voorwaarden TVDZM

14 januari 2019

08u40 0 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek heeft een man opgepakt en voor de onderzoeksrechter gebracht omdat bleek dat hij zijn voorwaarden had geschonden. De man wordt momenteel verdacht in een gerechtelijk onderzoek en kreeg eerder van de onderzoeksrechter al voorwaarden opgelegd.

De man werd opgemerkt bij een alcoholcontrole. Hij bleek bovendien 2,5 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij probeerde ook nog om de politie om de tuin te leiden. “Toen we om zijn rijbewijs en identiteitskaart vroegen, bleek hij die niet op zak te hebben en gaf hij bovendien nog een valse naam op”, aldus de politie nog. “Uit verder onderzoek bleek dat hij ook geen geldig rijbewijs had. Hierop werd beslist om het voertuig, dat overigens ook niet van hem is, aan de kant te zetten met een wielklem.” De man krijgt nu ook nog een extra-proces-verbaal voor het opgeven van een valse naam.