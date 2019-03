Dronken man rijdt rond met keukenmes in fietstas: “Het was niet om boterhammen te smeren” TVDZM

19 maart 2019

15u20 0 Mechelen Het openbaar ministerie vorderde dinsdagochtend een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro met probatie-uitstel tegen Mohamed T. De Mechelaar stond terecht voor het bezit van een verboden wapen.

In mei 2018 trof de politie een keukenmes aan in zijn fietstas. “En dat had hij niet bij om zijn boterhammen te smeren”, luidde het bij openbaar aanklager Karel Berteloot.

Kort daarvoor was de politie opgeroepen door de zus en schoonbroer van de Mechelaar. “In een dronken bui stond hij amok te maken voor hun deur”, klonk het nog bij Berteloot. Het mes werd in beslag genomen, T. werd achteraf verhoord. Alleen kon hij zich niets meer herinneren van de feiten.

Vaak onder invloed

De man is geen onbekende voor politie en het gerecht. Hij kreeg in het verleden al vijftien veroordelingen waaronder verschillende voor het bezit van verboden wapens. “Vaak was hij onder invloed van alcohol”, besloot de aanklager.

De man wordt onderzocht door een psychiater. De rechter besliste dat nadat hij onlangs nog terecht stond voor zedenfeiten. De zaak wordt voortgezet op 29 april.