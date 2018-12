Dronken man mag nachtje doorbrengen in cel TVDZM

26 december 2018

11u15 0

Een dronken man heeft het nachtje in de politiecel mogen doorbrengen. “Hij werd opgemerkt aan de Zandpoortvest. Hij was duidelijk openbaar dronken”, meldt de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. De man mocht roes uitslapen en ontnuchteren in een van de doorgangscellen van de politie.