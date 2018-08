Dronken Fransman (53) zet centrum op stelten 18 augustus 2018

02u28 0

Een dronken Fransman heeft voor heel wat problemen gezorgd in het stadscentrum. De man reed aan hoge snelheid en hinderde verschillende voetgangers en fietsers.





"We kregen de melding omstreeks half acht 's ochtends", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Een patrouilleploeg kon de man snel aan de kant zetten. In de Keizerstraat werd overgegaan tot controle. "De man had 0,8 promille alcohol in zijn bloed", verduidelijkt de politiewoordvoerder. "Een speekseltest wees verder uit dat hij onder invloed was van cannabis en cocaïne." De man werd overgebracht naar de cel om te ontnuchteren. Hij zal meteen een boete van 420 euro moeten betalen wegens rijden onder invloed. Bovendien zou normaal gezien ook zijn rijbewijs ingetrokken moeten worden voor vijftien dagen. "Maar de man beschikte niet over een geldig rijbewijs", besluit Van de Sande. Het voertuig werd voorlopig in beslag genomen. (TVDZM)