Dronken buitenlandse autobestuurders moeten boete meteen betalen 26 juli 2018

Eerst werd een Nederlandse vrouw aan de kant gezet. Ze had maar liefst 2,1 promille alcohol in haar bloed. "De vrouw had ook haar rijbewijs niet op zak. Haar voertuig werd daarom aan de kant gezet met een wielklem", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Omdat de vrouw in Nederland woont, moest ze haar boete van 1.260 euro ook onmiddellijk betalen. Hetzelfde overkwam een man uit Hongarije. De man blies 1,8 promille bij de alcoholcontrole maar kon de boete niet cash betalen. "Zijn auto kreeg eveneens een wielklem", vertelt Van de Sande nog. "Hij heeft 96 uur de tijd om te betalen. Zo niet, kan de wagen in beslag genomen worden door het parket." De twee werden tegengehouden bij alcoholcontroles op grondgebied Mechelen en Willebroek. In totaal werden er 942 mensen gecontroleerd. Naast de twee buitenlandse bestuurders, moesten ook nog vier anderen hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. "Een man reed onder invloed van cannabis, drie anderen hadden tussen de 1,7 en 2,6 promille in hun bloed", klinkt het. "Normaal gezien zou er nog een rijbewijs ingetrokken worden. Maar deze bestuurder, die onder invloed was van cannabis, beschikte niet over een rijbewijs." Tot slot moesten twaalf bestuurders hun auto zes uur aan de kant laten staan, zeventien anderen kregen een rijverbod van drie uur. De controles kaderde binnen de BOB-zomercampagne van de politie. (TVDZM)