Dronken bestuurder vlucht na ongeval 04 april 2018

02u42 0 Mechelen In de Rupelstraat heeft een man een verkeersongeval veroorzaakt waarna hij op de vlucht sloeg. De politie kon hem snel inrekenen.

"Hij verkeerde duidelijk onder invloed van alcohol en drugs en legde een positieve ademtest af. Hij weigerde wel een ademanalyse en speekseltest", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie trok zijn rijbewijs in voor vijftien dagen.





79 km te snel

Hetzelfde gebeurde nog bij maar liefst 21 andere autobestuurders. Zestien onder hen waren onder invloed van amfetamines, cocaïne en cannabis, drie hadden te veel gedronken en hadden tussen de 1,8 en 2,6 promille alcohol in hun bloed. Tot slot reed een bestuurder nog onder invloed van cannabis én alcohol en moest één bestuurder zijn rijbewijs inleveren voor overdreven snelheid. "De man klokte op de N15 af op een snelheid van 129 kilometer per uur. Terwijl daar maar vijftig kilometer per uur is toegestaan", besluit Van de Sande.





Drie autobestuurders kregen nog een rijverbod van zes uur, vijf anderen moesten hun auto drie uur aan de kant laten staan. De politie liet in totaal 975 mensen blazen. Een bestuurder kreeg rond het wiel van zijn auto een wielklem geplaatst. Hij had helemaal geen rijbewijs. Binnenkort zal hij samen met alle 22 autobestuurders waarvan het rijbewijs meteen werd ingetrokken, moeten voorkomen in Mechelen op de politierechtbank.





(TVDZM)