Dronken bestuurder valt in auto in slaap 31 maart 2018

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een dronken autobestuurder uit het verkeer gehaald. "Hij verkeerde in duidelijke staat van dronkenschap", licht Dirk Van de Sande van de politie toe. "Hij was in slaap gevallen in zijn over drie rijstroken geparkeerde auto." Hoeveel de man gedronken had, is niet duidelijk. Hij weigerde een bloed- en ademtest. De man mocht zijn roes uitslapen in de cel, zijn rijbewijs werd ingetrokken en de wagen werd getakeld. (TVDZM)