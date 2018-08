Dronken bestuurder richt ravage aan 13 augustus 2018

Een 28-jarige bestuurder uit Mechelen reed zaterdagmorgen in een lichte bocht op de Koning Boudewijnlaan in Leuven met zijn auto tegen een aanhangwagen die op de parkeerstrook stond. Een getuige die de auto richting Leuven zag wegrijden belde de politie. Even later kwam opnieuw een melding binnen van een aanrijding door hetzelfde voertuig, dit keer op het kruispunt van de Kapucijnenvoer en de Tervuursevest. Daar was de twintiger op een verkeerseiland gereden en tegen een verkeersbord tot stilstand gekomen. Er kwamen twee takelwagens aan te pas om de zwaar beschadigde mini los te wrikken en van het verkeerseiland te sleuren en de auto vervolgens te takelen naar een garage. De bestuurder van de auto legde een positieve ademtest. Het rijbewijs van de Mechelaar werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. (ADPW)