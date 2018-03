Dronken bestuurder laat auto achter 06 maart 2018

Een autobestuurder heeft afgelopen weekend zijn auto achtergelaten tijdens een alcoholcontrole langs de Denderlaan. De bestuurder werd tegengehouden, moest blazen maar sloeg vervolgens op de vlucht. De man kon inmiddels geïdentificeerd worden. Hij mag zich aan een proces-verbaal verwachten voor het weigeren van een ademanalyse. De wagen kreeg een wielklem. In totaal werden er tijdens de alcoholcontroles 727 auto's aan de kant gezet. 26 bestuurders testten positief. Twee ervan waren onder invloed van drugs, 24 anderen hadden teveel gedronken. "Zij hadden tussen de 1,8 en 2,3 promille alcohol in hun bloed", zegt Gert Mathay van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Verder moesten zes autobestuurders hun auto gedurende zes uur aan de kant laten staan en deden dertien autobestuurders dit voor drie uur. "Een van hen was een beginnende autobestuurder maar maakte een





U-bocht toen hij onze controlepost op de Postzegellaan opmerkte", besluit de politie. (TVDZM)