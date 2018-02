Drones verboden in Vrijbroekpark NU OOK GAS-BOETES IN PROVINCIAAL DOMEIN WANNES VANSINA

23 februari 2018

02u50 0 Mechelen Bezoekers van het Vrijbroekpark riskeren vanaf nu een GAS-boete als ze iets uitspoken dat niet koosjer is. Dat besliste de Antwerpse provincieraad gisteren. Het nieuwe reglement pakt ook actuele problematieken aan. Zo komt er een verbod op drones. "Die zijn te gevaarlijk", luidt de motivatie.

Wie zich niet aan de regels houdt, kan in Mechelen sinds 2006 een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) krijgen. Binnen de grenzen van het provinciale groendomein was dat evenwel nog niet het geval. Daardoor bleven bezoekers die het niet zo nauw namen met de geldende bepalingen vaak ongestraft. "De veldwachters konden wel een proces-verbaal opstellen, waarop dat naar het parket ging. In de praktijk kreeg it echter niet zo veel vervolg", zegt gedeputeerde Jan De Haes. Het nieuwe reglement maakt een einde aan die straffeloosheid. Vijf van de negen veldwachters volgden al een opleiding en mogen effectief GAS-boetes uitschrijven, de vier andere zijn bezig met de cursus. "De boetes gaan naar de GAS-ambtenaar van de stad. Zo kunnen we veel sneller op de bal spelen." De gedeputeerde benadrukt wel dat het zeker niet de bedoeling is om veel boetes uit te schrijven.





Hardleers

"Iemand die een eerste keer in het park komt en zijn hond laat loslopen, zal een waarschuwing krijgen, geen boete. Maar tegen hardleerse recidivisten zal wel stevig worden opgetreden." Veel van wat in het nieuwe reglement staat, was volgens het oude ook al verboden. De bepalingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen werden volledig overgenomen. Sommige verboden zijn evident, andere iets minder. Zo spreekt het voor zich dat je het park niet mag betreden buiten de openingsuren en het domein niet mag bevuilen (ook niet met hondendrollen). Daarnaast kan je een boete van maximum 350 euro krijgen voor onder meer wildplassen, het lastig vallen van andere bezoekers, barbecueën, baden in of glijden op de vijvers, het maken van reclame, vissen zonder vergunning of overnachten in het park.





Drones

"We hebben het oude reglement aangepast aan de moderne tijd." Zo is het verboden om 'op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of -wagens of andere met motoren aangedreven (speel)tuigen te bedienen'. "We krijgen steeds meer drones in het park. Kindjes spelen ermee en het is niet plezant om die speeltuigen in je oog te krijgen. Steeds vaker zien we ook fotografen met loeiers van drones aandraven voor trouwfoto's. Die hebben we omwille van de algemene veiligheid verboden."





Een andere actuele problematiek: de toegenomen verkeersdrukte in het park. "Het Vrijbroekpark trekt alsmaar meer bezoekers en dat is goed. Maar het gebeurt dat bestuurders parkeren op plaatsen voor personen met een handicap. Daar kunnen we nu beter tegen optreden." Foutparkeren was sowieso al een van de inbreuken waartegen de voorbije jaren het vaakst werd opgetreden. Verder werden ook PV's uitgeschreven tegen sluikstorten en occasioneel niet opgekuiste hondendrollen. Jaarlijks ging het om 25 à 30 PV's