Drone vliegt over dak van Telenet 07 juni 2018

Enkele Mechelaars merkten woensdagmiddag een drone op in de buurt van de gevangenis langs de Liersesteenweg.





Even werd gedacht dat het over de binnenplaats van de gevangenis vloog maar dat bleek niet te kloppen. De drone werd ingezet door Telenet. Het moest het dak inspecteren. Het gebruik van de drone werd naar verluidt aangekondigd.





(WVK/TVDZM)