Drinkebroer moet politie 1.260 euro cash betalen 22 mei 2018

De politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend 31 bestuurders betrapt op het rijden onder invloed. Een van hen moest de agenten 1.260 euro cash betalen. Bij een controle aan de rotonde Mechelen-Zuid zette hij het op een lopen, maar liet wel zijn identiteitspapieren achter. Twee uur later werd hij alsnog gevat te voet op de Postzegellaan. Hij bleek negen glazen bier te hebben gedronken. Omdat hij ambtelijk is geschrapt, moest hij meteen betalen. Hij kon dat niet. Het voertuig - niet eens van hem - wordt in beslag genomen als hij niet binnen de drie dagen betaalt. Hij was niet de enige brokkenpiloot. In de Elektriciteitstraat weigerde een bestuurder te stoppen, maar hij kwam niet ver. Elders in Mechelen veroorzaakte een bestuurder onder invloed van alcohol dan weer een verkeersongeval met stoffelijke schade. Een andere bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren dat eerder al was ingetrokken. Zijn voertuig kreeg een wielklem, hijzelf zal opnieuw worden gedagvaard. (WVK)