Driekoningenstoet voor armoedevereniging

Felix, Juliette en Simon namen deel aan de tocht.

Tientallen kinderen en hun ouders zakten afgelopen weekend af naar de Stuivebergbaan in de wijk Mechelen-Zuid. De kinderen gingen er mee in de stoet van de Sint-Jacobkapel van de Emmaüscparochie. "Sommige ouders deden vroeger zelf mee als kind", luidt het. "Een traditie die dus erg levend wordt gehouden." Dit jaar was het de 37ste keer dat de stoet vertrok. "Er wordt gezongen, getrommeld en aan de deur gebeld. Zo hopen we enkele centjes bij elkaar te krijgen", vertellen de organisatoren. Dit jaar was de opbrengst van de collecte voor armoedevereniging Sint-Vincentiusvereniging. In vergelijking met andere jaren was deze editie een echt succes. Dit jaar namen ook heel wat kinderen deel die binnenkort hun eerste communie zullen vieren. "Wij kijken er allemaal naar uit", vertellen de zevenjarige jarige tweeling Felix en Juliette en Simon (7). Zij gingen verkleed met kroon en mantel op pad.





Na 3,5 uur wandelen werd de stoet afgesloten in de parochie. Mensen konden er nadien nog balletjes met kriekjes gaan eten. Als dessert was er de gebruikelijke taart met verstopte boon. "Ik hoop dat ik hem vind want dan mag ik de rest van de dag koning zijn", lacht Simon. (TVDZM)