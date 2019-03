Drie vrachtwagens niet in orde, politie int 2.550 euro aan boetes TVDZM

13 maart 2019

15u15 0

De verkeerspolitie van Mechelen-Willebroek heeft in totaal zo’n 2.550 euro aan boetes kunnen innen van verschillende truckers. Zo werd er op de N16 in Mechelen eerst een vrachtwagen gecontroleerd die buizen vervoerde. Het ging om een uitzonderlijk transport. “De chauffeur was in overtreding in verband de wetgeving omtrent het vervoer van een deelbare lading. Verder was ook de ladingzekering niet in orde”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Verder werd ook nog de chauffeur van een kraanwagen beboet. Ook deze keer ging het om uitzonderlijk vervoer maar was er geen begeleiding voorzien. Nochtans is dat verplicht.” Een derde trucker tot slot werd beboet in de Antoon Spinoystraat. Hier bleek de vrachtwagen niet voorzien te zijn van oranje zwaailichten, was er achteraan geen indicatie van ‘uitzonderlijk vervoer’ en bleek de truck niet in het bezit te zijn van veiligheidstoebehoren.