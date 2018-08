Drie keer poging tot inbraak 27 augustus 2018

Onbekenden probeerden binnen te dringen in twee woningen op de Hombekerkouter in Mechelen. Telkens werd achteraan de woning een raam beschadigd, maar de dieven konden de huizen niet binnendringen. Ook in de Sint-Katelijnestraat in Mechelen vond een poging tot inbraak in een woning plaats. De deur van de woning werd beschadigd, maar het huis werd niet betreden. (EDT)