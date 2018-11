Drie keer feest voor Campus Caputsteen Wannes Vansina

19 november 2018

Campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum in Mechelen heeft er een topweekend opzitten. De school organiseerde zaterdag een congres rond Wereldburgerschap dat werd bijgewoond door directies uit alle hoeken van Vlaanderen. “Vanaf 1 september 2019 wordt de nieuwe sleutelcompetentie ‘burgerschap’ ingevoerd in het secundair onderwijs. Tijd dus om rond dit thema te sensibiliseren, te informeren, ervaringen uit te wisselen en expertise te delen”, zegt directeur Katie Steemans. Waren onder meer de sprekers: Raymonda Verdyck, algemeen bestuurder van het GO!, en Nic Balthazar, auteur, regisseur en TV-maker. Nog dit weekend kreeg de school vanuit Parijs de bevestiging dat ze officieel was erkend al UNESCO-school en wonnen leerlingen een prijs met hun deelname aan een posterwedstrijd van het WWF.