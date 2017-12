Drie jaar met uitstel voor slag met hamer 02u27 0

Abdeslam E.J. (45) uit Mechelen is schuldig bevonden voor poging doodslag. De veertiger stond terecht voor het slaan met een hamer aan een buurman en het uiten van bedreigingen. De feiten dateerden van de zomer van 2016. De politie trof de beklaagde toen aan terwijl hij dronken was. Tijdens een huiszoeking werd er een hamer gevonden. Zelf ontkent hij de feiten. Volgens de 45-jarige waren er enkel wat woorden gevallen tijdens een discussie en liep het slachtoffer alle verwondingen op door in een dronken toestand of onder invloed van drugs te zijn gevallen. De rechters in Mechelen geloofden die uitleg niet en veroordeelden hem tot een celstraf van drie jaar met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Aan de burgerlijke partij werd een schadevergoeding toegekend van 2.500 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is niet geweten (TVDZM)