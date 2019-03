Drie jaar cel voor zware vechtpartij: “Gevolgen voor cliënt zijn bijzonder groot” TVDZM

29 maart 2019

14u15 0

Kenan K. is door de rechter bij verstek veroordeeld tot een celstraf van drie jaar effectief en een geldboete van 1.200 euro. De man stond vorige maand terecht voor een zwaar geval van agressie en slagen en verwondingen. Hij viel een Mechelaar aan met zijn motorhelm. “Twee keer haalde hij met heel wat kracht uit”, aldus de openbaar aanklager vorige maand. “Telkens werd het slachtoffer geslagen op zijn hoofd.” De feiten vonden plaats op het Koning Albertplein ter hoogte van het station in Mechelen. De gevolgen voor het slachtoffer zijn bijzonder groot. De man liep een zware herschudding en een schedel- en neusbreuk op. “Vier maanden kon mijn cliënt niet gaan werken. Zelfs tot op vandaag nog niet. Hij was trucker en werd niet meer rijvaardig verklaard omdat hij steeds het bewustzijn verloor”, klonk het bij de raadsman van het slachtoffer. Hij vroeg én kreeg een provisionele schadevergoeding van 25.000 euro. De rechtbank stelde ook een deskundige aan om hem verder te onderzoeken.