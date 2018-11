Drie jaar cel voor invoer van vierhonderd kilogram cocaïne Tim Van der Zeypen

22 november 2018

18u00 0 Mechelen Lotfi B., een 31-jarige man uit Mechelen, heeft een celstraf gekregen van drie jaar effectief. Er werd ook zo’n 90.000 euro vermogensvoordeel verbeurd verklaard. De dertiger voerde zo’n vierhonderd kilogram cocaïne in vanuit Zuid-Amerika.

Nadat de dertiger genoemd werd in een drugsgerelateerde schietpartij in Antwerpen, kwamen de feiten aan het licht. Bij het uitlezen van de telefoon van de Mechelaar, troffen speurders foto’s aan met daarop cocaïne en containers. Verder werden er ook sms’en gevonden waaruit bleek dat de Mechelaar instond voor de organisatie om cocaïne in te voeren vanuit Zuid-Amerika. De feiten werden staalhard ontkend en er werd voor de vrijspraak gegaan. Alleen kregen beklaagde en zijn raadsman die niet van de rechters in Mechelen. De rechtbank ging eveneens niet in op de gevorderd celstraf van zes jaar door het parket. B. moet uiteindelijk wel drie jaar naar de gevangenis.

90.000 euro

Bij de huiszoeking werd er ook een sporttas gevonden met daarin zo’n twee kilogram cocaïne. De drugs was verpakt in twee aparte blokken en net zoals cocaïne die ingevoerd via havens. Er werd door de speurders ook zo’n 90.000 euro aan cash geld aangetroffen. Het geld lag verstopt in een wasmand. Het geld was volgens de man afkomstig van een illegaal handeltje in de verkoop van auto’s. Alleen geloofden de rechters zijn verklaring niet. Volgens hen was het afkomstig van de verkoop van drugs. Het geld werd daarom ook verbeurd verklaard.

Sporttas

Dat de drugs in de sporttas niet van hem was, zoals de dertiger op zitting vorige maand beweerde, werd wel geloofd. Hiervoor werd hij uiteindelijk vrijgesproken. B. verklaarde dat de drugs afkomstig was van een 29-jarige kompaan. De twintiger stond eveneens terecht voor het bezit van drugs. Hij werd, ondanks hij zijn schuld nog probeerden door te schuiven aan een derde betrokkene, wel schuldig bevonden en kreeg twee jaar effectief. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.