Drie autobestuurder moet rijbewijs inleveren TVDZM

31 december 2018

De politiezone Bodukap heeft naast enkele gericht controles ook een alcoholcontrole gehouden in de Tinstraat in Putte. In totaal moesten 54 autobestuurders een ademtest afleggen. Drie personen werden betrapt. Ze hadden te veel gedronken. “Twee autobestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor zes uur, een chauffeur moest dat voor drie uur doen”, meldt de politiezone. De alcoholcontroles kaderde binnen de BOB-wintercampagne.