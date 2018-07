Drempels in Abeelstraat moeten snelheidsduivels weren 13 juli 2018

De stad Mechelen heeft onlangs twee drempels geplaatst in de Abeelstraat. Deze moeten bestuurders aanzetten om de snelheidsbeperking te respecteren. "Bewoners klagen dat bestuurders daar hoge snelheden halen. Vandaar dat we maatregelen nemen", zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA). Vorige week maakte kinderwerking J@M nog een spandoek met de dringende oproep 'Stop snel rijden, hier zijn spelende kinderen', voor een actie in september. Niet alleen de snelheid is een probleem in de Abeelstraat, bewoners klagen ook over het lawaai veroorzaakt door de kasseien op de kruispunten Lorkstraat en Olmenstraat. Ook daar past het stadsbestuur een mouw aan. "Op een bewonersvergadering zijn daar klachten over gekomen. Blijkbaar zitten onder de kasseien grote rioolputten, die het geluid versterken. Deze ochtend hebben we dan ook beslist om de kasseien te vervangen door asfalt. Uitvoering is waarschijnlijk voor september." (WVK)