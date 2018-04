Draagtas gestolen 09 april 2018

02u25 1

Een 66-jarige man is tijdens een wandeling in de Vekestraat in Mechelen het slachtoffer geworden van de diefstal van zijn draagtas. De dieven gingen aan de haal met de volledige inhoud van de tas: de portefeuille met identiteitsdocumenten en bankkaart van de man, zijn gsm-toestel, fotoapparaat en sleutelbos.